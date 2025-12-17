Перевозчика из Качканара подозревают в хищении 30 миллионов рублей субсидий





– сообщил полковник Горелых. «Представители МВД возбудили уголовное дело, предусмотренное по части 4 статьи 159.2 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой при получении выплат в особо крупном размере. Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет»,





– рассказал Валерий Горелых. «Уже выявлены дополнительные эпизоды, связанные с подделкой официальных документов, нарушениями при организации пассажирских перевозок, а также фиктивным прохождением предрейсовых медицинских осмотров водителями. В отношении подозреваемых планируется возбудить ещё ряд уголовных дел»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Руководство качканарской компании-перевозчика подозревают в хищении 30 миллионов рублей при получении государственных субсидий из местного бюджета. Возбуждено уголовное дело.Как рассказал Вечерним ведомостям руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, следователи ОВД Качканара считают, что перевозчик подделывал отчётные документы, указывая в списках льготников, которые фактически не пользовались льготным проездом. Некоторые лица на момент оформления документов были уже умершими. По предварительным оценкам, сумма ущерба может превышать 30 миллионов рублей.Также было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ – сбыт товаров и продукции без маркировки. По данным пресс-секретаря свердловской полиции, на складах транспортной компании сыщики обнаружили немаркированную алкогольную и табачную продукцию на сумму более 2,5 миллиона рублей.На месте задержали 32-летнего мужчину, который, по версии следствия, являлся номинальным руководителем фирмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.Известно, что вся деятельность предприятия находилась под контролем одной семьи – отца и двух его сыновей. Следствие считает, что они могли оказывать психологическое давление и шантажировать свидетелей, в связи с чем возбуждено ещё одно уголовное дело по части 4 статьи 309 УК РФ – подкуп или принуждение к даче показаний, совершённое организованной группой.Глава семьи, 64-летний мужчина, и его один из его сыновей, 41-летний мужчина, были задержаны при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. По ходатайству территориального ОВД им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Их поместили в СИЗО Нижнего Тагила. Третий предполагаемый соучастник – 36-летний мужчина – находится под подпиской о невыезде, сообщил Горелых.