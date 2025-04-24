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Роспотребнадзор нашёл нарушения у поставщика питания екатеринбургской школы №178
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В свердловском управлении Роспотребнадзора сообщили о нарушениях, которые нашли у поставщика питания 178-й екатеринбургской школы.
Речь идёт об организаторе питания ООО «Глобусресурс». Так, по данным управления, в работе поставщика были выявлены такие нарушения как несоблюдение требований к хранению продукции, работа без масок и перчаток, а также привлечение к работе лиц без медицинских книжек.
В связи с этим ведомство были выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
По данным Ural Mash, на этого поставщика жаловались и раньше. Претензии якобы были к несвежей выпечке.
Напомним, что в свердловском Минздраве подтвердили 26 случаев кишечной инфекции. До этого сообщалось, что признаки отравления были у 43 детей.
Речь идёт об организаторе питания ООО «Глобусресурс». Так, по данным управления, в работе поставщика были выявлены такие нарушения как несоблюдение требований к хранению продукции, работа без масок и перчаток, а также привлечение к работе лиц без медицинских книжек.
В связи с этим ведомство были выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
«В том числе по проведению дезинфекции и обследованию персонала»,
– сказали в Роспотребнадзоре.
По данным Ural Mash, на этого поставщика жаловались и раньше. Претензии якобы были к несвежей выпечке.
Напомним, что в свердловском Минздраве подтвердили 26 случаев кишечной инфекции. До этого сообщалось, что признаки отравления были у 43 детей.
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