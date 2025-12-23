Возрастное ограничение 18+
Орлов поручил увеличить количество входов в Ледовый городок
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил увеличить количество входов в Ледовый городок в Историческом сквере в качестве дополнительных мер антитеррористической защищённости.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, на заседании муниципальной антитеррористической комиссии мэр поручил директору департамента культуры Илье Маркову оборудовать дополнительный пропускной пункт со стороны улицы Воеводина. Ещё три разместят у колледжа имени Ползунова, площади Труда и со стороны улицы Малышева, как было в прошлом году.
На всех входах с помощью металлодетекторов будут проверять посетителей на наличие опасных предметов. При необходимости гости смогут оставить вещи в камере хранения.
В мэрии добавили, что в преддверии праздников проверили все учреждения культуры, а их сотрудники прошли дополнительные инструктажи по действиям в чрезвычайных ситуациях. Ожидается, что места праздничных гуляний в новогодние каникулы посетят около 645 тысяч человек.
