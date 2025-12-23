Возрастное ограничение 18+
В Реже с дроппера взыскали 24,5 тысячи рублей в пользу обманутой пенсионерки
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Реже 18-летнему молодому человеку придётся вернуть 66-летней женщине 24,5 тысячи рублей, которые у неё выманили телефонные мошенники.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 20 сентября 2024 года под влиянием мошенников женщина переводила свои сбережения на разные счета. Часть из них – 24,5 тысячи рублей – поступила на счёт режевчанина, чью банковскую карту использовали для легализации похищенных средств.
Городская прокуратура выявила факт неосновательного обогащения и обратилась в суд с иском о взыскании суммы. Суд, изучив доказательства, удовлетворил требование.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
