Возрастное ограничение 18+
Экс-директору первоуральского «Водоканала» Гузаирову изменили приговор
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд пересмотрел дело бывшего директора Первоуральского ППМУП «Водоканал» Артура Гузаирова и изменил приговор.
Напомним, в сентябре 2025 года Первоуральский городской суд признал Гузаирова виновным в халатности (293 УК РФ), превышении должностных полномочий (286 УК РФ) и фальсификации доказательств (303 УК РФ), установив его ответственность за ЧП на Нижне-Сергинском трубопроводе в декабре 2023 года, из-за которого шесть дней дома оставались без холодной воды, а также за подачу некачественной воды. Ему назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности на муниципальной службе на 2 года 6 месяцев.
Адвокат Артура Гузаирова подал апелляционную жалобу на приговор. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, согласился изменить приговор.
Суд апелляционной инстанции переквалифицировал действия Гузаирова с части 3 на часть 1 статьи 303 УК РФ, после чего освободил его от уголовной ответственности по статьям 293 и 303 УК РФ в связи с истечением сроков давности. По статье 286 УК РФ реальное лишение свободы судья заменил на 460 часов обязательных работ.
Таким образом, с учётом времени содержания под стражей и домашнего ареста наказание признано отбытым. Гузаиров будет освобождён сегодня, сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, в сентябре 2025 года Первоуральский городской суд признал Гузаирова виновным в халатности (293 УК РФ), превышении должностных полномочий (286 УК РФ) и фальсификации доказательств (303 УК РФ), установив его ответственность за ЧП на Нижне-Сергинском трубопроводе в декабре 2023 года, из-за которого шесть дней дома оставались без холодной воды, а также за подачу некачественной воды. Ему назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности на муниципальной службе на 2 года 6 месяцев.
Адвокат Артура Гузаирова подал апелляционную жалобу на приговор. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, согласился изменить приговор.
Суд апелляционной инстанции переквалифицировал действия Гузаирова с части 3 на часть 1 статьи 303 УК РФ, после чего освободил его от уголовной ответственности по статьям 293 и 303 УК РФ в связи с истечением сроков давности. По статье 286 УК РФ реальное лишение свободы судья заменил на 460 часов обязательных работ.
Таким образом, с учётом времени содержания под стражей и домашнего ареста наказание признано отбытым. Гузаиров будет освобождён сегодня, сообщили в пресс-службе суда.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Экс-сотрудника лесничества осудили за продажу данных клиентов
17 декабря 2025
17 декабря 2025