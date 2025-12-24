Возрастное ограничение 18+
ГИБДД рассказала о ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень у свердловского села Мезенское
Фото: УГИБДД по Свердловской области
ГИБДД раскрыла подробности ДТП, которое произошло накануне, 24 декабря, на 47-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень, в районе села Мезенское. Сообщалось, что из-за столкновения двух машин движение перекрыли.
Сегодня Вечерним ведомостям уточнили в УГИБДД по Свердловской области, что на трассе столкнулись три грузовика и один автобус.
По предварительным данным, грузовой «КАМАЗ», ехавший со стороны Екатеринбурга, врезался в стоящий впереди грузовик Mercedes-Benz Actros, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с ещё одним грузовиком Sollers Atlant. Одновременно с этим следовавший в попутном направлении с Sollers рейсовый автобус Yutong, пытаясь избежать столкновения, по касательной задел Mercedes-Benz.
Известно, что он перевозил партию сока. В ДТП также пострадал сам водитель «КАМАЗа» – 60-летний житель Волгограда. Его с «травмами головы и тела» увезли в больницу Заречного. Кроме него пострадал водитель Sollers Atlant – 21-летний житель Нижнего Тагила. Ему помощь оказали на месте.
В автобусе в момент аварии было 24 пассажира, но, к счастью, никто из них не пострадал.
Сообщается, что у водителя «КАМАЗа» 31 год стажа, к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался 91 раз.
«В результате цепочки столкновений произошло частичное разрушение кузова автомобиля "КАМАЗ" и рассыпание перевозимой продукции на проезжую часть»,
– рассказали в управлении.
«В отношении мужчины возбуждено административное производство по части 1 статьи 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего)»,
– рассказали в областном УГИБДД.
