При столкновении Chevrolet с Ford на Евгения Савкова в Екатеринбурге пострадала девочка
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Накануне вечером, примерно в 20.20, в Екатеринбурге в районе дома на улице Евгения Савкова, 53 столкнулись Chevrolet Aveo и Ford C-MAX.
По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Chevrolet Aveo. Он не предоставил преимущество Ford C-MAX при повороте налево.
В результате ДТП пострадала 14-летняя пассажирка Ford: у неё не был пристёгнут ремень безопасности. С места ДТП её увезли в ДГКБ №9, сообщили в городской ГБИДД.
