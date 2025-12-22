Бывший глава нижнетагильской экзаменации ГИБДД осужден за взятки от курсантов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле вынесен приговор в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника ГИБДД. Это 51-летний экс-начальник регистрационно-экзаменационного отдела местного управления МВД, майор Андрею Торощин, которого признали виновным в получении взяток.Расследованием уголовного дела занимался второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области. Следствие и суд установили, что обвиняемый систематически злоупотреблял своими должностными полномочиями. В период с марта 2022 года по май 2024 года он получил незаконное вознаграждение от четырнадцати кандидатов в водители. Общая сумма полученных взяток превысила один миллион рублей. Взамен чиновник обеспечивал взяткодателям гарантированную успешную сдачу экзаменов. Он создавал для них специальные благоприятные условия во время тестирования. В частности, фигурант лично отмечал правильные ответы в экзаменационных билетах, используя технические средства.Для сбора доказательств следователи провели масштабный комплекс мероприятий. Были осуществлены многочисленные осмотры, выемки документов и обыски. Допрошены более тридцати свидетелей, проанализирована вся служебная документация.Подсудимый полностью признал свою вину в содеянном. Он также активно способствовал следствию в раскрытии всех деталей преступления. После завершения расследования материалы уголовного дела были направлены в суд. На основании представленных доказательств государственный обвинитель поддержал позицию следствия.В итоге суд назначил бывшей «шишке» из ГИБДД суровое наказание. Осужденный приговорен к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительно ему назначен крупный штраф в размере двух с половиной миллионов рублей. Суд также постановил конфисковать в доход государства всю сумму полученных взяток. Важной частью приговора стало лишение права занимать определенные должности: бывший начальник отдела не сможет работать в правоохранительных и иных структурах в течение четырёх лет.