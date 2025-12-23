Возрастное ограничение 18+
Напавшему на незнакомку с ножом жителю Каменска-Уральского вынесли приговор
Фото: прокуратура Свердловской области
В Каменске-Уральском вынесли приговор местному жителю Марату Гильванову, который минувшим летом с ножом напал на незнакомку. Его признали виновным в покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Напомним, инцидент произошёл 2 июля. Потерпевшая проходила мимо гаражного кооператива, когда к ней со спины подбежал неизвестный и стал вонзать в неё нож. Довести убийство до конца мужчина не смог, поскольку увидел приближающийся автомобиль, испугался и убежал, а очевидец доставил женщину в больницу.
Позже нападавшего задержали. Объяснить, зачем ему понадобилось убивать незнакомку, он не смог.
Суд также взыскал с осуждённого в пользу потерпевшей моральную компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей.
Напомним, инцидент произошёл 2 июля. Потерпевшая проходила мимо гаражного кооператива, когда к ней со спины подбежал неизвестный и стал вонзать в неё нож. Довести убийство до конца мужчина не смог, поскольку увидел приближающийся автомобиль, испугался и убежал, а очевидец доставил женщину в больницу.
Позже нападавшего задержали. Объяснить, зачем ему понадобилось убивать незнакомку, он не смог.
«С учётом позиции государственного обвинителя Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил Гильванову 11 лет в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев»,
– сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Суд также взыскал с осуждённого в пользу потерпевшей моральную компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию