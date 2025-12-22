Возрастное ограничение 18+
Администрацию Кушвы обязали отремонтировать проблемную дорогу до конца 2027 года
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Кушве городской суд обязал местную администрацию в течение двух лет отремонтировать проблемный участок дороги на улице Шляхина.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области, судебному разбирательству предшествовала прокурорская проверка. Надзорное ведомство обнаружило на участке от улицы Магистральной до улицы Коммуны многочисленные выбоины, а также зафиксировало полное отсутствие тротуаров и уличного освещения.
Прокурор обратился в суд. Судья согласился с его доводами и обязал местные власти привести улицу в порядок до конца 2027 года.
Решение вступило в законную силу.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области, судебному разбирательству предшествовала прокурорская проверка. Надзорное ведомство обнаружило на участке от улицы Магистральной до улицы Коммуны многочисленные выбоины, а также зафиксировало полное отсутствие тротуаров и уличного освещения.
Прокурор обратился в суд. Судья согласился с его доводами и обязал местные власти привести улицу в порядок до конца 2027 года.
«Этот период предусматривает время на подготовительные работы, выделение финансирования и проведение конкурсных процедур для подрядчика»,
– пояснили в пресс-службе судов.
Решение вступило в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию