Администрацию Кушвы обязали отремонтировать проблемную дорогу до конца 2027 года

10.36 Среда, 24 декабря 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Кушве городской суд обязал местную администрацию в течение двух лет отремонтировать проблемный участок дороги на улице Шляхина.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области, судебному разбирательству предшествовала прокурорская проверка. Надзорное ведомство обнаружило на участке от улицы Магистральной до улицы Коммуны многочисленные выбоины, а также зафиксировало полное отсутствие тротуаров и уличного освещения.

Прокурор обратился в суд. Судья согласился с его доводами и обязал местные власти привести улицу в порядок до конца 2027 года.

«Этот период предусматривает время на подготовительные работы, выделение финансирования и проведение конкурсных процедур для подрядчика»,

– пояснили в пресс-службе судов.


Решение вступило в законную силу.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
