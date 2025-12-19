Возрастное ограничение 18+
Морозы до -42°C ожидаются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области вновь прогнозируются морозы до -42°C. В связи с аномально холодной погодой региональное МЧС выпустило предупреждение и призывало одеваться как можно теплее.
В четверг, 25 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Температура ночью -32...-27°C, в горах и низинах -42...-37°C; днём -29...-24°C, в горах и низинах до -34°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью -29...-27°C, днём -26...-24°C. Ветер 2-7 м/сек.
В пятницу, 26 декабря, в регионе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью -32...-27°C, на крайнем севере до -37°C; днём -19...-14°C, в горах и низинах до -24°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -29...-27°C, днём -16...-14°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 25 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Температура ночью -32...-27°C, в горах и низинах -42...-37°C; днём -29...-24°C, в горах и низинах до -34°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью -29...-27°C, днём -26...-24°C. Ветер 2-7 м/сек.
В пятницу, 26 декабря, в регионе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью -32...-27°C, на крайнем севере до -37°C; днём -19...-14°C, в горах и низинах до -24°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -29...-27°C, днём -16...-14°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области ожидаются морозы до -30°C
17 декабря 2025
17 декабря 2025
В Свердловской области ожидается похолодание и снег
22 декабря 2025
22 декабря 2025