В Екатеринбурге на полтора года продлевают перекрытие на улице Авангардной
Скрин с информационной карты
В Екатеринбурге ещё на полтора года продлили перекрытие на улице Авангардной, от Кировградской до Калинина.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, движение от дома №10 на Кировградской до дома №9 на Авангардной будет закрыто до 30 июня 2027 года. Это необходимо для строительства дома, которое ведёт «Атомстройкомплекс-Северное сияние» в границах улиц Красных Борцов – Уральских Рабочих – Кузнецова – Кировградской.
Напомним, что движение по этой улице закрыто с 1 января 2025 года. Проверить информацию о перекрытии можно тут.
«Движение транспорта будет направлено по улицам Машиностроителей, Кировградской, Красных Борцов и Калинина. Проводимые работы не влияют на схемы движения общественного транспорта»,
– сказали в мэрии.
