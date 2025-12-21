Возрастное ограничение 18+
Свердловская область вошла в топ-5 регионов по уровню спроса на кадры
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По итогам уходящего 2025 года Свердловская область попала в пятёрку регионов, в которых было опубликовано больше всего вакансий.
Так, по данным hh.ru, первое место заняла Москва, где за год открыли 1,8 миллиона вакансий, а средняя предлагаемая зарплата составила 104 300 рублей. На втором месте – Санкт-Петербург (753 тыс. вакансий, 86,7 тыс. руб. средняя зарплата), на третьем – Московская область (710 тыс. и 88,7 тыс. руб.). Ощутимо от тройки лидеров отстали Краснодарский край (385 тыс. и 73,6 тыс. руб.) – на четвёртой строчке – и Свердловская область (357 тыс. и 75,8 тыс. руб.) – на пятой.
В топ-10 также вошли Татарстан, Нижегородская, Новосибирская области, Башкортостан и Ростовская область. Среди регионов УрФО в топ-20 вошла ещё Челябинская область (204 тыс. вакансии за год при средней предлагаемой зарплате 69.1 тыс. руб.).
В пятёрку лидеров по медианным зарплатам вошли Магаданская область (119,5 тыс. руб.), Чукотский АО (118,6 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий АО (115,9 тыс. руб.), Ненецкий АО (105,5 тыс. руб.), Москва (104,3 тыс. руб.). В десятку также попали Якутия (98,7 тыс. руб.), Ингушетия (98,3 тыс. руб.), Амурская область (96,4 тыс. руб.), Забайкальский край (95,9 тыс. руб.) и Камчатский край (93 тыс. руб.).
Среди регионов УрФО в топ-20 также вошёл Ханты-Мансийский АО (медианная предлагаемая зарплата 86,9 тыс. руб.). Свердловская область в топ регионов по средней предлагаемой зарплаты не вошла, разместившись на 28 строчке.
