Свердловская область вошла в топ-5 регионов по уровню спроса на кадры

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

По итогам уходящего 2025 года Свердловская область попала в пятёрку регионов, в которых было опубликовано больше всего вакансий.Так, по данным hh.ru, первое место заняла Москва, где за год открыли 1,8 миллиона вакансий, а средняя предлагаемая зарплата составила 104 300 рублей. На втором месте – Санкт-Петербург (753 тыс. вакансий, 86,7 тыс. руб. средняя зарплата), на третьем – Московская область (710 тыс. и 88,7 тыс. руб.). Ощутимо от тройки лидеров отстали Краснодарский край (385 тыс. и 73,6 тыс. руб.) – на четвёртой строчке – и Свердловская область (357 тыс. и 75,8 тыс. руб.) – на пятой.В топ-10 также вошли Татарстан, Нижегородская, Новосибирская области, Башкортостан и Ростовская область. Среди регионов УрФО в топ-20 вошла ещё Челябинская область (204 тыс. вакансии за год при средней предлагаемой зарплате 69.1 тыс. руб.).В пятёрку лидеров по медианным зарплатам вошли Магаданская область (119,5 тыс. руб.), Чукотский АО (118,6 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий АО (115,9 тыс. руб.), Ненецкий АО (105,5 тыс. руб.), Москва (104,3 тыс. руб.). В десятку также попали Якутия (98,7 тыс. руб.), Ингушетия (98,3 тыс. руб.), Амурская область (96,4 тыс. руб.), Забайкальский край (95,9 тыс. руб.) и Камчатский край (93 тыс. руб.).Среди регионов УрФО в топ-20 также вошёл Ханты-Мансийский АО (медианная предлагаемая зарплата 86,9 тыс. руб.). Свердловская область в топ регионов по средней предлагаемой зарплаты не вошла, разместившись на 28 строчке.