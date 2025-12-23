Возрастное ограничение 18+
ГБИДД раскрыла подробности ДТП с участием четырёх машин под Екатеринбургом
Фото: УГИБДД по Свердловской области
ГИБДД поделилась подробностями массового ДТП на трассе «Берёзовский — Новосвердловская ТЭЦ» под Екатеринбургом, где во вторник, 23 декабря, столкнулись четыре автомобиля.
Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла в 11:30. Водитель Renault Sandero Stepway не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Toyota Land Cruiser 200. От удара Toyota отбросило на Haval F7, выезжавший со второстепенной дороги, а Renault – на попутный Kia Carnival.
В результате ДТП пострадал 49-летний водитель Renault Sandero – житель Екатеринбурга. Его увезли в Берёзовскую ЦГБ.
Установлено, что за 29 лет вождения его 29 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Освидетельствование на состояние опьянения проведут в больнице.
Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла в 11:30. Водитель Renault Sandero Stepway не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Toyota Land Cruiser 200. От удара Toyota отбросило на Haval F7, выезжавший со второстепенной дороги, а Renault – на попутный Kia Carnival.
В результате ДТП пострадал 49-летний водитель Renault Sandero – житель Екатеринбурга. Его увезли в Берёзовскую ЦГБ.
Установлено, что за 29 лет вождения его 29 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Освидетельствование на состояние опьянения проведут в больнице.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Под Екатеринбургом столкнулись четыре автомобиля
23 декабря 2025
23 декабря 2025
На трассе Екатеринбург-Тюмень в ДТП погиб человек
23 декабря 2025
23 декабря 2025