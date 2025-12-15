Возрастное ограничение 18+
Облсуд оставил в силе штраф куратору киноклуба Ельцин-центра Шмырова
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Областной суд Свердловской области оставил в силе административный штраф куратору киноклуба Ельцин-центра Вячеславу Шмырову.
В ноябре, напомним, Судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Екатерина Гейгер признала его виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) и назначила штраф в размере 45 тысяч рублей. Поводом для возбуждения дела стали два слова, написанные Вячеславом Шмыровым в социальной сети Facebook* 25 февраля 2022 года.
Защитник Шмырова с этим решением не согласился и подал жалобу в Свердловский областной суд с просьбой прекратить производство по делу.
*является продуктом транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc., чью деятельность по реализации социальных сетей на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
«Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, доводы защиты, оставил постановление суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу защитника – без удовлетворения»,
– сообщили в пресс-службе облсуда.
