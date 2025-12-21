Движение на трассе Екатеринбург-Тюмень перекрыто из-за ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На автодороге «Екатеринбург-Тюмень» в Белоярском районе произошла очередная авария. В связи с этим региональная Госавтоинспекция сообщила о временном перекрытии движения на 47-м километре трассы, неподалёку от села Мезенское. Ограничение касается всех видов транспорта и действует в обоих направлениях.Подробности ДТП пока неизвестны, но по предварительной информации в указанном месте произошло столкновение двух автомобилей. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства случившегося и его последствия.Изначально сообщалось, что был организован объезд места ДТП: поток транспорта перенаправляли по новому направлению автодороги — через обход посёлка Белоярский. Согласно последней информации, теперь объезд не обязателен — на месте ДТП организовано реверсивное движение автотранспорта с «ручной» регулировкой потока автоинспекторами.