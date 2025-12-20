Зимние забавы в «Пышминских озёрках» ждут екатеринбуржцев

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Парк «Пышминские озёрки» станет центром притяжения для любителей активного отдыха в ближайшее воскресенье, 28 декабря. Последний выходной года здесь проведут праздник зимнего веселья.Праздник начнётся в час дня. Гостей ждёт насыщенная и творческая программа для всей семьи. Центральным событием станет коллективная лепка большой снежной фигуры. Вместе участники создадут символ года — лошадь из снега. Не обойдётся и без активных развлечений, таких как катание на «плюшках» и весёлые зимние игры.Местом встречи для желающих поучаствовать в празднике намечен железнодорожный переезд. До него можно дойти от остановки Люльева. Там организаторы будут ждать гостей, чтобы провести их к месту проведения праздника.К слову, организаторы рекомендуют взять с собой запасные варежки и захватить термос с горячим чаем. А вот необходимый для лепки из снега инвентарь будет предоставлен на месте.