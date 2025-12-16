Возрастное ограничение 18+
В Берёзовском вынесли приговор по делу о убийстве 14-летней давности
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Берёзовском городском суде вынесли приговор 41-летнему жителю посёлка Прищаново Богдановичевского района. Суд признал его виновным по части 4 статьи 111 УК РФ за причинение смертельных травм знакомой в 2011 году. Тело женщины нашли только в 2025 году в подвале на ферме.
Согласно материалам дела, в ходе конфликта, произошедшего 13 февраля 2011 года, мужчина забил до смерти свою знакомую, после чего спрятал тело под строительным мусором в подвале на ферме в деревне Прищаново. В ходе предварительного следствия осуждённый не оспаривал факт её гибели, но отрицал умысел на убийство.
Известно, что ранее он уже был осуждён за аналогичное преступление. Освободившись в августе 2010 года, в феврале 2011 года мужчина совершил рецидив, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
«Берёзовский городской суд, путём частичного сложения с приговором, вынесенным в августе 2012 года Ленинским районным судом Екатеринбурга, по совокупности преступлений, назначил 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима»,
– сообщили в прокуратуре
