Уголовное дело об отравлении в екатеринбургской школе №178 рассмотрят в особом порядке
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Уголовное дело о массовом отравлении учеников школы №178 в апреле этого года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга рассмотрит в особом порядке.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов свердловской области, подсудимая – заведующая производством школьной столовой – просила рассмотреть дело без проведения судебного следствия. Суд пошёл навстречу.
Судебное заседание назначено на 21 октября 10.30. Оно пройдёт в закрытом формате.
Заведующей столовой предъявлено обвинение по статье 236 УК РФ – «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». По версии следствия, по её вине в школе отравилось 24 ученика и 5 сотрудников столовой. Медики диагностировали у пострадавших гастроэнтерит, норовирусную инфекцию и острую кишечную инфекцию.
