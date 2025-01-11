Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге стартовал сбор предложений по благоустройству общественных пространств
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сегодня стартует сбор предложений по благоустройству общественных пространств. В перечень локаций администрация города включила 24 территории – по три от каждого административного района. Однако жители могут выбрать не только предложенную мэрией территорию, но и предложить свой вариант – участок, который они считают необходимым благоустроить. Если этот участок соответствует требованиям (в частности, это должна быть зона общего пользования), то, в теории, он может пройти в следующий этап борьбы за выделения средств из вышестоящих бюджетов на благоустройство.
Сбор предложений стартует на платформе обратной связи 17 января и продлится до 31 января.
Список рекомендованных территорий
Академический район:
— зелёная зона на бульваре Семихатова, вдоль дома № 6;
— Преображенский парк (2 этап, 2 очередь);
— пустырь для обустройства сквера по адресу: улица Удельная, 1 «а».
Верх-Исетский район:
— зеленая зона на пересечении улиц Бебеля и Готвальда;
— сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова;
— сквер «Авета Тертеряна».
Железнодорожный район:
— сквер Полярника Соловьева;
— парк «Семь ключей»;
— набережная Исети и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской.
Кировский район:
— Основинский парк;
— парк по улице Блюхера;
— бульвар по улице Панельной.
Ленинский район:
— сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Академика Бардина;
— парк имени Архипова;
— сквер по улице Чапаева.
Октябрьский район:
— парк 50-летия Советской власти (2 этап);
— сквер вблизи здания № 4 по улице Сажинской;
— парк Компрессорного завода.
Орджоникидзевский район:
— сквер Дружбы народов;
— бульвар по улице Культуры;
— сквер по улице Краснофлотцев напротив дома № 7.
Чкаловский район:
— парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы;
— парк-стадион «Химмаш»;
— бульвар Малахова.
Напомним, в прошлом году победителем голосования стал парк 50-летия ВЛКСМ на Юго-Западе. В этом году должно начаться его благоустройство.
«Самые популярные варианты в каждой части города станут восемью кандидатами на благоустройство в 2026 году по итогам рейтингового голосования ФКГС (программа «Формирование комфортной городской среды» – прим.ред.), которое пройдет весной»,
– отметили в администрации города.
Сбор предложений стартует на платформе обратной связи 17 января и продлится до 31 января.
Список рекомендованных территорий
Академический район:
— зелёная зона на бульваре Семихатова, вдоль дома № 6;
— Преображенский парк (2 этап, 2 очередь);
— пустырь для обустройства сквера по адресу: улица Удельная, 1 «а».
Верх-Исетский район:
— зеленая зона на пересечении улиц Бебеля и Готвальда;
— сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова;
— сквер «Авета Тертеряна».
Железнодорожный район:
— сквер Полярника Соловьева;
— парк «Семь ключей»;
— набережная Исети и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской.
Кировский район:
— Основинский парк;
— парк по улице Блюхера;
— бульвар по улице Панельной.
Ленинский район:
— сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Академика Бардина;
— парк имени Архипова;
— сквер по улице Чапаева.
Октябрьский район:
— парк 50-летия Советской власти (2 этап);
— сквер вблизи здания № 4 по улице Сажинской;
— парк Компрессорного завода.
Орджоникидзевский район:
— сквер Дружбы народов;
— бульвар по улице Культуры;
— сквер по улице Краснофлотцев напротив дома № 7.
Чкаловский район:
— парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы;
— парк-стадион «Химмаш»;
— бульвар Малахова.
Интерфейс для выбора общественного пространства для благоустройства на сайте Госуслуг. Скриншот: Вечерние ведомости
Напомним, в прошлом году победителем голосования стал парк 50-летия ВЛКСМ на Юго-Западе. В этом году должно начаться его благоустройство.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию