В Екатеринбурге стартовал сбор предложений по благоустройству общественных пространств





– отметили в администрации города. «Самые популярные варианты в каждой части города станут восемью кандидатами на благоустройство в 2026 году по итогам рейтингового голосования ФКГС (программа «Формирование комфортной городской среды» – прим.ред.), которое пройдет весной»,

Интерфейс для выбора общественного пространства для благоустройства на сайте Госуслуг. Скриншот: Вечерние ведомости

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге сегодня стартует сбор предложений по благоустройству общественных пространств. В перечень локаций администрация города включила 24 территории – по три от каждого административного района. Однако жители могут выбрать не только предложенную мэрией территорию, но и предложить свой вариант – участок, который они считают необходимым благоустроить. Если этот участок соответствует требованиям (в частности, это должна быть зона общего пользования), то, в теории, он может пройти в следующий этап борьбы за выделения средств из вышестоящих бюджетов на благоустройство.Сбор предложений стартует на платформе обратной связи 17 января и продлится до 31 января.— зелёная зона на бульваре Семихатова, вдоль дома № 6;— Преображенский парк (2 этап, 2 очередь);— пустырь для обустройства сквера по адресу: улица Удельная, 1 «а».— зеленая зона на пересечении улиц Бебеля и Готвальда;— сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова;— сквер «Авета Тертеряна».— сквер Полярника Соловьева;— парк «Семь ключей»;— набережная Исети и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской.— Основинский парк;— парк по улице Блюхера;— бульвар по улице Панельной.— сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Академика Бардина;— парк имени Архипова;— сквер по улице Чапаева.— парк 50-летия Советской власти (2 этап);— сквер вблизи здания № 4 по улице Сажинской;— парк Компрессорного завода.— сквер Дружбы народов;— бульвар по улице Культуры;— сквер по улице Краснофлотцев напротив дома № 7.— парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы;— парк-стадион «Химмаш»;— бульвар Малахова.Напомним, в прошлом году победителем голосования стал парк 50-летия ВЛКСМ на Юго-Западе. В этом году должно начаться его благоустройство.