Возрастное ограничение 18+

Прокуратура наведалась с проверкой в североуральскую школу после конфликта учащихся

17.02 Пятница, 17 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Вслед за СК с проверкой в школу №13 в посёлке Черёмухово в Североуральском муниципальном округе, где один ученик избил другого, наведалась прокуратура.

Как удалось выяснить прокуратуре, конфликт произошёл после того, как один из учеников седьмого класса вышел из кабинета технологии и направился в кабинет литературы. По пути, возле лестницы, он столкнулся с учениками из параллельного класса, с которыми у него ранее был конфликт. Вместе они прошли под лестницу, где его стал избивать один из сверстников, пока второй снимал это на видео.

Сейчас ведомство намерено дать оценку педагогам и представителем системы профилактики, которые должны предотвращать такие истории.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
После конфликта между учащимися североуральской школы СК начал проверку
17 января 2025
Прокуратура начала проверку в связи с закрытием школы в свердловском селе Беляковское
13 января 2025
В Ревде с признаками отравления бытовым газом попала женщина с двумя детьми
16 января 2025
В свердловском селе Беляковское закрыли единственную школу
13 января 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Причиной авиакатастрофы под Билимбаем назвали попадание постороннего предмета в трансмиссию

В свою очередь, это могло быть обусловлено отсутствием квалификации пилота и собственника вертолёта
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:47 Полмиллиона рублей выплатит красноуфимская котельная за детские ожоги
19:09 Свердловские спасатели напомнили о правилах безопасности возле крещенских купелей
18:10 Ночное похолодание до -25 ожидается в Свердловской области
17:42 Жителям екатеринбургского посёлка Северка обещают провести газопровод
17:02 Прокуратура наведалась с проверкой в североуральскую школу после конфликта учащихся
16:33 Две новых остановки появятся на улицах Екатеринбурга
16:01 В Екатеринбурге 15-летний юноша погиб после падения с 29-го этажа
15:34 Свердловское УГИБДД раскритиковало уборку дорог после снегопадов
15:02 В Екатеринбурге суд взыскал с местного жителя его «премию» в 34,2 миллиона рублей
14:22 На прикурившего от Вечного огня жителя Ирбита завели уголовное дело
14:06 В екатеринбургском метро стали делать скидку на проезд при оплате «лицом»
13:51 После смерти избитой иностранцем екатеринбурженки СК возбудил уголовное дело
12:30 В екатеринбургских школах и детских садах появились пособия по астрологии
11:46 В Екатеринбурге стартовал сбор предложений по благоустройству общественных пространств
11:31 СК сообщает об убийстве во время застолья в Каменске-Уральском
11:07 На фоне нехватки рабочей силы екатеринбургских школьников стали привлекать к уборке снега
10:25 Екатеринбуржец свёл счёты с жизнью на глазах у жены с ребёнком
09:59 Екатеринбурженка поскользнулась и сломала лодыжку
09:45 После конфликта между учащимися североуральской школы СК начал проверку
20:58 Девять купален для крещенских окунаний в прорубь будут действовать в Екатеринбурге
20:24 В Екатеринбурге перед судом предстанет участник наркогруппы
19:58 Более 23 тысяч ДТП произошло в Екатеринбурге в минувшем году
19:35 В Ельцин Центре продолжают принимать пьесы о 90-х для театрального конкурса
19:09 Из 15 свердловских пожаров минувших суток один стал смертельным
18:43 Для встречи с известным писателем в Белинке ищут модераторов-добровольцев
17:28 Жителю Нижнего Тагила вынесли приговор за двойное убийство 27 лет назад
Все новости Свердловской области
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
14:15 ВЦИОМ: 66% россиян верят в то, что будущее будет лучше настоящего
12:22 Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Ижевска
11:07 Регионы России подверглись массовой атаке БПЛА
10:17 В Бельгии более 30 тысяч человек вышли на демонстрации против сокращения пенсий
15:07 В ЦБ назвали идею заморозки вкладов бессмысленной и абсурдной
13:52 Янтарь с иголками сосны возрастом 50 млн лет обнаружили на калининградском комбинате
16:14 В Красноярском крае задержали семерых участников псевдорелигиозной организации
14:27 В Курске подросток напал на школу и попытался устроить пожар
11:35 В Гатчине мощный пожар на территории завода по производству ацетона
10:42 Власти США назвали пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата
10:12 В Анапе ищут способы борьбы с крошкой мазута на побережье
18:47 HR-специалисты прошли «крикотерапию» в Москве
17:26 Россиянам напомнили, что во время новогодних праздников резко увеличивается количество квартирных краж
Все новости России и мира
19:47 Полмиллиона рублей выплатит красноуфимская котельная за детские ожоги
19:09 Свердловские спасатели напомнили о правилах безопасности возле крещенских купелей
18:10 Ночное похолодание до -25 ожидается в Свердловской области
17:42 Жителям екатеринбургского посёлка Северка обещают провести газопровод
17:02 Прокуратура наведалась с проверкой в североуральскую школу после конфликта учащихся
16:33 Две новых остановки появятся на улицах Екатеринбурга
16:01 В Екатеринбурге 15-летний юноша погиб после падения с 29-го этажа
15:34 Свердловское УГИБДД раскритиковало уборку дорог после снегопадов
15:02 В Екатеринбурге суд взыскал с местного жителя его «премию» в 34,2 миллиона рублей
14:22 На прикурившего от Вечного огня жителя Ирбита завели уголовное дело
14:06 В екатеринбургском метро стали делать скидку на проезд при оплате «лицом»
13:51 После смерти избитой иностранцем екатеринбурженки СК возбудил уголовное дело
12:30 В екатеринбургских школах и детских садах появились пособия по астрологии
11:46 В Екатеринбурге стартовал сбор предложений по благоустройству общественных пространств
11:31 СК сообщает об убийстве во время застолья в Каменске-Уральском
11:07 На фоне нехватки рабочей силы екатеринбургских школьников стали привлекать к уборке снега
10:25 Екатеринбуржец свёл счёты с жизнью на глазах у жены с ребёнком
09:59 Екатеринбурженка поскользнулась и сломала лодыжку
09:45 После конфликта между учащимися североуральской школы СК начал проверку
20:58 Девять купален для крещенских окунаний в прорубь будут действовать в Екатеринбурге
20:24 В Екатеринбурге перед судом предстанет участник наркогруппы
19:58 Более 23 тысяч ДТП произошло в Екатеринбурге в минувшем году
19:35 В Ельцин Центре продолжают принимать пьесы о 90-х для театрального конкурса
19:09 Из 15 свердловских пожаров минувших суток один стал смертельным
18:43 Для встречи с известным писателем в Белинке ищут модераторов-добровольцев
17:28 Жителю Нижнего Тагила вынесли приговор за двойное убийство 27 лет назад
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK