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Прокуратура наведалась с проверкой в североуральскую школу после конфликта учащихся
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вслед за СК с проверкой в школу №13 в посёлке Черёмухово в Североуральском муниципальном округе, где один ученик избил другого, наведалась прокуратура.
Как удалось выяснить прокуратуре, конфликт произошёл после того, как один из учеников седьмого класса вышел из кабинета технологии и направился в кабинет литературы. По пути, возле лестницы, он столкнулся с учениками из параллельного класса, с которыми у него ранее был конфликт. Вместе они прошли под лестницу, где его стал избивать один из сверстников, пока второй снимал это на видео.
Сейчас ведомство намерено дать оценку педагогам и представителем системы профилактики, которые должны предотвращать такие истории.
Как удалось выяснить прокуратуре, конфликт произошёл после того, как один из учеников седьмого класса вышел из кабинета технологии и направился в кабинет литературы. По пути, возле лестницы, он столкнулся с учениками из параллельного класса, с которыми у него ранее был конфликт. Вместе они прошли под лестницу, где его стал избивать один из сверстников, пока второй снимал это на видео.
Сейчас ведомство намерено дать оценку педагогам и представителем системы профилактики, которые должны предотвращать такие истории.
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