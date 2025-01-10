На прикурившего от Вечного огня жителя Ирбита завели уголовное дело





– сообщили в СК. «В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Ирбите на местного жителя, который прикурил от Вечного огня на площади Жукова, завели уголовное дело.Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, 11 января 2025 года вечером мужчина подошёл к Вечному огню и, перешагнув через ограждение, прикурил сигарету.