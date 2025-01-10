Возрастное ограничение 18+
На прикурившего от Вечного огня жителя Ирбита завели уголовное дело
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Ирбите на местного жителя, который прикурил от Вечного огня на площади Жукова, завели уголовное дело.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, 11 января 2025 года вечером мужчина подошёл к Вечному огню и, перешагнув через ограждение, прикурил сигарету.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, 11 января 2025 года вечером мужчина подошёл к Вечному огню и, перешагнув через ограждение, прикурил сигарету.
«В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы»,
– сообщили в СК.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле будут судить местную жительницу за осквернение символа воинской славы
10 января 2025
10 января 2025