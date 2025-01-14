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После конфликта между учащимися североуральской школы СК начал проверку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет намерен проверить 13-ю школу посёлка Черёмухово в Североуральске, где один из учеников избил другого, пока третий снимал происходящее на видео. Оно попало в социальные сети.
Этот конфликт прокомментировала депутат местной думы Ольга Коптяева. Ссылаясь на слова местной жительницы, она заявила, что пострадавшего мальчика избивают не в первый раз, но руководство школы якобы не в курсе и не предпринимает никаких мер.
После этого в сообществе «Типичный Североуральск» со ссылкой на директора школы Зою Железнякову рассказали о конфликте. Стало известно, что он произошёл 14 января на перемене. Со слов директора Железняковой, незадолго до случившегося дежурный учитель видел участников конфликта, но они вели себя спокойно. Очевидцем произошедшего невольно стала уборщица. Она же отвела пострадавшего мальчика к школьному медику.
Ресурс также пишет, что 16 января трое мальчиков, участвовавших в конфликте, вместе с родителями были приглашены на заседание Совета школы по профилактике, где ученика, который ударил сверстника, и мальчика, который снял это на видео, поставили на внутришкольный учёт.
После этого СК организовал проверку. Также произошедшим в североуральской школе заинтересовались в центральном аппарате ведомства. Глава СК распорядился о том, чтобы ему предоставили доклад по итогам проверки.
Этот конфликт прокомментировала депутат местной думы Ольга Коптяева. Ссылаясь на слова местной жительницы, она заявила, что пострадавшего мальчика избивают не в первый раз, но руководство школы якобы не в курсе и не предпринимает никаких мер.
После этого в сообществе «Типичный Североуральск» со ссылкой на директора школы Зою Железнякову рассказали о конфликте. Стало известно, что он произошёл 14 января на перемене. Со слов директора Железняковой, незадолго до случившегося дежурный учитель видел участников конфликта, но они вели себя спокойно. Очевидцем произошедшего невольно стала уборщица. Она же отвела пострадавшего мальчика к школьному медику.
Ресурс также пишет, что 16 января трое мальчиков, участвовавших в конфликте, вместе с родителями были приглашены на заседание Совета школы по профилактике, где ученика, который ударил сверстника, и мальчика, который снял это на видео, поставили на внутришкольный учёт.
После этого СК организовал проверку. Также произошедшим в североуральской школе заинтересовались в центральном аппарате ведомства. Глава СК распорядился о том, чтобы ему предоставили доклад по итогам проверки.
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