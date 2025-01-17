Возрастное ограничение 18+
Жителям екатеринбургского посёлка Северка обещают провести газопровод
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В посёлок Северка, что входит в муниципальное образование Екатеринбурга, обещают провезти газопровод.
Согласно утверждённым схемам газопровод пройдёт через переулок Набережный, улицы Набережную, 1-я Заводскую, Горняков, Мира, Лесную и далее по лесному массиву через Стрелочников до Московского тракта. Протяженность трубы составит почти 1,5 километра.
«Глава города Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проектов планировки и межевания территории для размещения газопровода от Московского тракта до посёлка Северка»,
– сообщили в мэрии.
Согласно утверждённым схемам газопровод пройдёт через переулок Набережный, улицы Набережную, 1-я Заводскую, Горняков, Мира, Лесную и далее по лесному массиву через Стрелочников до Московского тракта. Протяженность трубы составит почти 1,5 километра.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Две новых остановки появятся на улицах Екатеринбурга
17 января 2025
17 января 2025
В екатеринбургском посёлке Исток построят четыре новые улицы
14 января 2025
14 января 2025