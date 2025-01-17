Жителям екатеринбургского посёлка Северка обещают провести газопровод





– сообщили в мэрии. «Глава города Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проектов планировки и межевания территории для размещения газопровода от Московского тракта до посёлка Северка»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В посёлок Северка, что входит в муниципальное образование Екатеринбурга, обещают провезти газопровод.Согласно утверждённым схемам газопровод пройдёт через переулок Набережный, улицы Набережную, 1-я Заводскую, Горняков, Мира, Лесную и далее по лесному массиву через Стрелочников до Московского тракта. Протяженность трубы составит почти 1,5 километра.