В Екатеринбурге суд взыскал с местного жителя его «премию» в 34,2 миллиона рублей

– сообщили в ведомстве.

«На основании изложенного прокуратура направила в Кировский районный суд исковое заявление о признании отсутствующим факта трудовых отношений и взыскании с гражданина незаконно полученной суммы в размере свыше 34,2 миллиона рублей в доход государства. Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объёме»,