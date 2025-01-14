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В Екатеринбурге суд взыскал с местного жителя его «премию» в 34,2 миллиона рублей

15.02 Пятница, 17 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге Кировский районный суд взыскал с 20-летнего местного жителя 34,2 миллиона рублей, которые ему перевела местная организация в качестве «премии». Оказалось, что эти деньги предназначались не ему. Их он должен был обналичить за вознаграждение.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, то, что через молодого человека таким образом решили вывести крупную сумму, выяснили специалисты МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу во время проверки одной из местных коммерческих организаций, которая перевела парню 34,2 миллиона рублей с назначением платежа «премия».

После этого парня опросили. Он сразу признался, что никогда не работал в этой организации, и рассказал, что за обналичивание этой суммы ему пообещали 10 тысяч рублей.

«На основании изложенного прокуратура направила в Кировский районный суд исковое заявление о признании отсутствующим факта трудовых отношений и взыскании с гражданина незаконно полученной суммы в размере свыше 34,2 миллиона рублей в доход государства. Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объёме»,

– сообщили в ведомстве.


Судебный акт ещё не вступил в законную силу.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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20:24 В Екатеринбурге перед судом предстанет участник наркогруппы
19:58 Более 23 тысяч ДТП произошло в Екатеринбурге в минувшем году
19:35 В Ельцин Центре продолжают принимать пьесы о 90-х для театрального конкурса
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18:43 Для встречи с известным писателем в Белинке ищут модераторов-добровольцев
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