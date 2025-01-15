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На фоне нехватки рабочей силы екатеринбургских школьников стали привлекать к уборке снега
Кадр из видео: ОТВ
На фоне кадрового дефицита в коммунальные службы Екатеринбурга стали принимать на работу школьников. Об этом в программе «Акцент» на ОТВ рассказала глава комитета благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова.
По её словам, нехватка дорожных рабочих всегда ощущается сильно, а сейчас, как она отметила, иностранной рабочей силы стало меньше.
В связи с этим принимать на работу стали как студентов, так и школьников. Учащимся обещают щадящий график.
По её словам, нехватка дорожных рабочих всегда ощущается сильно, а сейчас, как она отметила, иностранной рабочей силы стало меньше.
В связи с этим принимать на работу стали как студентов, так и школьников. Учащимся обещают щадящий график.
«У нас работают даже школьники. С 14 лет, безусловно, на тех работах, на которых они могут работать, они убирают скверы, парки. Это безопасные зоны»,
– сказала Тамара Благодаткова.
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