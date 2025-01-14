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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на девушку в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава СК Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после нападения собаки на девушку в Екатеринбурге. Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 11 января, у дома на Викулова.
Ранее в «Инцидент Екатеринбург» рассказали, что собака, покусавшая девушку. Была без повода и намордника. Со слов очевидцев, пострадавшая шла мимо, когда вдруг собака кинулась в её сторону, сбила с ног и стала кусать.
«Пострадавшая получила многочисленные травмы, ей потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что в момент происшествия владелица собаки находилась рядом, однако мер реагирования не принимала»,
– говорится в сообщении Информационного центра СК.
Ранее в «Инцидент Екатеринбург» рассказали, что собака, покусавшая девушку. Была без повода и намордника. Со слов очевидцев, пострадавшая шла мимо, когда вдруг собака кинулась в её сторону, сбила с ног и стала кусать.
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