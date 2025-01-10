В Екатеринбурге перед судом предстанет участник наркогруппы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины 2001 года рождения, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой, с использованием сети Интернет. Обвинение предъявлено ему по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.Следствие установило, что в августе 2023 года обвиняемый вступил в организованную преступную группу в качестве курьера с целью получения финансовой выгоды. В период с июля по август 2024 года он выполнял указания неустановленных организатора и кураторов группы, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство. Мужчина извлек из тайника более 1,8 килограмма наркотических средств, которые перевез в арендованный гаражный бокс в Екатеринбурге. В этом помещении он расфасовал наркотики для дальнейшего распространения на территории Свердловской и Челябинской областей.В августе 2024 года обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов, а наркотические средства изъяты из незаконного оборота. Сейчас уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит серьёзное наказание.