Свердловское УГИБДД раскритиковало уборку дорог после снегопадов





– говорят в УГИБДД. «Особую тревогу вызывает федеральная трасса Пермь – Екатеринбург, где на 266-м километре, в районе Нижних Серёг, разворотные петли остались практически без уборки, что значительно увеличивает риск ДТП, особенно при неблагоприятных погодных условиях»,

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В свердловском управлении ГИБДД недовольны качеством уборки дорог региона после минувших снегопадов.На региональных трассах, по словам госавтоинспекторов, ситуация не лучше. Там остались снежные валы.По этому случаю в пресс-группе напомнили о штрафах по статье 12.34 КоАП РФ (нарушения при содержании дорог) до 300 тысяч рублей и отметили, что с начала года по этой статье было возбуждено не менее 25 административных производств.