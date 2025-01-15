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Свердловское УГИБДД раскритиковало уборку дорог после снегопадов
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В свердловском управлении ГИБДД недовольны качеством уборки дорог региона после минувших снегопадов.
На региональных трассах, по словам госавтоинспекторов, ситуация не лучше. Там остались снежные валы.
По этому случаю в пресс-группе напомнили о штрафах по статье 12.34 КоАП РФ (нарушения при содержании дорог) до 300 тысяч рублей и отметили, что с начала года по этой статье было возбуждено не менее 25 административных производств.
«Особую тревогу вызывает федеральная трасса Пермь – Екатеринбург, где на 266-м километре, в районе Нижних Серёг, разворотные петли остались практически без уборки, что значительно увеличивает риск ДТП, особенно при неблагоприятных погодных условиях»,
– говорят в УГИБДД.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На региональных трассах, по словам госавтоинспекторов, ситуация не лучше. Там остались снежные валы.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
По этому случаю в пресс-группе напомнили о штрафах по статье 12.34 КоАП РФ (нарушения при содержании дорог) до 300 тысяч рублей и отметили, что с начала года по этой статье было возбуждено не менее 25 административных производств.
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