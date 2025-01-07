В Ельцин Центре продолжают принимать пьесы о 90-х для театрального конкурса

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Президентский центр Бориса Ельцина продолжает принимать драматургические произведения на конкурс пьес «Зачем я это помню», который в этом году будет проводиться в пятый уже раз. Главная отличительная черта конкурсных работ — все они так или иначе касаются 90-х годов прошлого века.Приём пьес начался в ноябре 2024 года, а продлится до 31 марта 2025 года. На конкурс принимаются пьесы, написанные за последние два года, которые ранее не ставились на сцене. Основная тема произведений – эпоха перемен: политика, экономика и повседневная жизнь последнего десятилетия 20-го века в России. Параллельно с этим проводится конкурс заявок на пьесы-байопики о людях того времени.Подведение итогов начнется в апреле 2025 года, когда будет сформирован шорт-лист конкурса. Победителей объявят в начале июня.Присылать свои пьесы можно на электронную почту konkurspies@ycenter.ru. При подаче заявки необходимо указать тему письма как «заявка».