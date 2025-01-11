Две новых остановки появятся на улицах Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге появятся две новые остановки. Глава города Алексей Орлов уже подписал соответствующее постановление, сообщили в мэрии.Одна из новых остановок появится в Чкаловском районе на участке улицы Любви, от улицы Счастливой до бульвара Золотистого, где сейчас строится улица Веры – такое же название будет у остановки «Улица Веры».Вторая появится в Октябрьском районе на улице Центральной, рядом с 36-й городской больницей, которая поделится с остановкой своим названием «Больница №36».Кроме остановок, которые получили наименования, одна остановка в Кировском районе его сменит. Остановку «Переулок Парковый» на Парковом переулке, недалеко от перекрёстка с улицей Советской, решили переименовать в «Школа искусств №2».