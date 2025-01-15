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В екатеринбургском метро стали делать скидку на проезд при оплате «лицом»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В екатеринбургском метрополитене с 13 января проезд для тех, кто оплачивает его «лицом», стоит 23 рубля.
Оплачивать проезд «лицом» или же «улыбкой» могут все совершеннолетние пассажиры, зарегистрировавшиеся в Единой биометрической системе и подключившие оплату по биометрии через Сбер ID. Найти турникеты с терминалами для оплаты «улыбкой» можно во всех вестибюлях метрополитена.
Акция будет действовать до 30 апреля, сообщили в мэрии.
Оплачивать проезд «лицом» или же «улыбкой» могут все совершеннолетние пассажиры, зарегистрировавшиеся в Единой биометрической системе и подключившие оплату по биометрии через Сбер ID. Найти турникеты с терминалами для оплаты «улыбкой» можно во всех вестибюлях метрополитена.
Акция будет действовать до 30 апреля, сообщили в мэрии.
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