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Ночное похолодание до -25 ожидается в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Грядущая ночь в Свердловской области обещает быть холодной. По данным синоптиков, ночью температура воздуха может опуститься до -25°C.
В субботу, 18 января, в Свердловской области местами небольшой снег, изморозь. Ночью -20...-15°C, при прояснении до -25°C. Днём -12...-7°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге без существенных осадков. Ночью -17...-15°C, днём -11...-9°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 19 января, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -14...-9°C, днём -7...-2°C. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков. Ночью -12...-10°C, днём -6...-4°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 18 января, в Свердловской области местами небольшой снег, изморозь. Ночью -20...-15°C, при прояснении до -25°C. Днём -12...-7°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге без существенных осадков. Ночью -17...-15°C, днём -11...-9°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 19 января, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -14...-9°C, днём -7...-2°C. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков. Ночью -12...-10°C, днём -6...-4°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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Небольшой снег обещают синоптики в Свердловской области
13 января 2025
13 января 2025