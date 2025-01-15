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В екатеринбургских школах и детских садах появились пособия по астрологии
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В школах и детских садах Екатеринбурга неожиданно появлюсь пособия по астрологии. Педагогов такая литература озадачила.
Как сообщает Е1, в книгах указано, что автором пособий является «магистр астрологических наук». Там есть такие главы как «восточный и зодиакальный гороскоп», «гороскоп "Луна и ребёнок"» и «Какие вы родители». Одна из глав, например, посвящена здоровью детей-Скорпионов. В пособиях также написано, что они предназначены «для родителей, учителей начальных классов, воспитателей садиков и детских домов».
Книги якобы «спустили» в районном управлении образования в школы города как рекомендованную, пишет издание.
В департаменте образования Екатеринбурга заявили, что астрологические пособия школам и детским садам в качестве подарка на Новый год передал фонд «Россиночка», и уточнили, что это не было инициативой властей и учиться по этим книгам дети не будут.
Как сообщает Е1, в книгах указано, что автором пособий является «магистр астрологических наук». Там есть такие главы как «восточный и зодиакальный гороскоп», «гороскоп "Луна и ребёнок"» и «Какие вы родители». Одна из глав, например, посвящена здоровью детей-Скорпионов. В пособиях также написано, что они предназначены «для родителей, учителей начальных классов, воспитателей садиков и детских домов».
Книги якобы «спустили» в районном управлении образования в школы города как рекомендованную, пишет издание.
В департаменте образования Екатеринбурга заявили, что астрологические пособия школам и детским садам в качестве подарка на Новый год передал фонд «Россиночка», и уточнили, что это не было инициативой властей и учиться по этим книгам дети не будут.
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