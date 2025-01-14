Более 23 тысяч ДТП произошло в Екатеринбурге в минувшем году

21 889 случаев с материальным ущербом,

1 136 происшествий с пострадавшими,

1 405 человек получили в ДТП травмы различной степени тяжести,

74 человека погибли в ДТП.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Госавтоинспекции Екатеринбурга подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2024 год. Основное внимание было уделено анализу ситуации на дорогах города и определению приоритетных направлений для снижения уровня аварийности в 2025 году.Заместитель начальника Госавтоинспекции подполковник полиции Сергей Козлов на прошедшем итоговом совещании представил подробный анализ дорожно-транспортных происшествий. По озвученным им данным, всего за год в Екатеринбурге было зарегистрировано 23 025 ДТП. Из них:Основными причинами аварий, вызванных действиями водителей, оказались несоблюдение очередности проезда перекрёстков (227 случаев), нарушение правил проезда пешеходных переходов (69 случаев) и игнорирование сигналов светофора (68 случаев).Если говорить о статистике ДТП, виновниками которых стали пешеходы, то чаще всего к таким авариям приводило неподчинение сигналам светофора (34 случая) и переход проезжей части в неположенном месте (28 случаев).Как сообщили на встрече, в 2025 году Госавтоинспекцией города планируется реализация дополнительных мер, направленных на снижение аварийности и повышение уровня дорожной дисциплины.