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Девять купален для крещенских окунаний в прорубь будут действовать в Екатеринбурге

20.58 Четверг, 16 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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В ближайшее воскресенье, 19 января, верующие христиане и просто любители зимних купаний отправятся к водоёмам, чтобы поучаствовать в обряде окунания в купель. В Екатеринбурге для них готовят девять специальных мест под это действо.

Адреса купален опубликовал официальный портал Екатеринбург.РФ:

Ленинский район — скважина у Церкви Святого праведного Симеона Верхотурского (улица Цыганская, 15);
Чкаловский район — купель на водоёме культурно-рыболовного хозяйства поселка Елизавет (улица Базальтовая, 8);
Академический район — чан для омовений возле Благовещенского Храма Святых Божьих строителей (улица Вильгельма де Геннина, 61);
Кировский район — купели на озере Шарташ, одна на территории семейной базы отдыха «Мыс Рундук», одна на территории базы отдыха «Каменный пляж» и три купели возле здания 110 на Проезжей улице;
Октябрьский район — две купели на водоеме «Талые воды» (Новокольцовский тракт, 10-й километр) и одна на пруду Малоистокский (улица Трактовая, 15);
Орджоникидзевский район — купель на водоёме Калиновские разрезы (улица Фрезеровщиков, 200).


Желающим окунуться в прорубь рекомендуют воспользоваться именно этими купелями и не заниматься самодеятельностью, что может закончиться печально.

Меж тем, стало известно, что в некоторых городах Свердловской области власти решили не проводить крещенские купания и даже запрещают этим заниматься. Среди таких населённых пунктов Заречный, Краснотурьинск, Волчанск.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:43 Для встречи с известным писателем в Белинке ищут модераторов-добровольцев
17:28 Жителю Нижнего Тагила вынесли приговор за двойное убийство 27 лет назад
17:18 На базе новоуральской медсанчасти создали Центр промышленной медицины
16:04 В Нижнем Тагиле из автобуса 46-го маршрута высадили ребёнка
15:34 В Ревде с признаками отравления бытовым газом попала женщина с двумя детьми
15:10 Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с шестью пострадавшими под Нижним Тагилом
14:53 350 тысяч человек воспользовались бесплатным проездом в новогодние праздники в Екатеринбурге
14:02 В Тавде многодетная мать вынуждена жить в разрушающемся доме
13:46 Под Нижним Тагилом при столкновении трёх машин пострадали шесть человек
12:49 На фестивале «Медный цветок» в Верхней Пышме покажут 89 фильмов из 19 стран
12:17 СМИ сообщают о нападении на сотрудника мэрии в Среднеуральске
12:01 Глава СК потребовал доклад о травмировании ребёнка в Основинском парке Екатеринбурга
11:18 В микрорайоне Кольцово несколько домов остались без отопления
10:41 Виновнику резонансного ДТП на Малышева в Екатеринбурге отказали в досрочном освобождении
10:07 Возле свердловского посёлка Марамзино на ночь наполовину закроют железнодорожный переезд
09:34 Верхней Пышме присвоили звание «Город трудовой доблести»
09:23 Жителям нижнетагильской Вагонки улучшили мобильную связь
21:09 Екатеринбуржские родители продолжают отстаивать право детей на полное среднее образование
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