Девять купален для крещенских окунаний в прорубь будут действовать в Екатеринбурге

Ленинский район — скважина у Церкви Святого праведного Симеона Верхотурского (улица Цыганская, 15);

Чкаловский район — купель на водоёме культурно-рыболовного хозяйства поселка Елизавет (улица Базальтовая, 8);

Академический район — чан для омовений возле Благовещенского Храма Святых Божьих строителей (улица Вильгельма де Геннина, 61);

Кировский район — купели на озере Шарташ, одна на территории семейной базы отдыха «Мыс Рундук», одна на территории базы отдыха «Каменный пляж» и три купели возле здания 110 на Проезжей улице;

Октябрьский район — две купели на водоеме «Талые воды» (Новокольцовский тракт, 10-й километр) и одна на пруду Малоистокский (улица Трактовая, 15);

Орджоникидзевский район — купель на водоёме Калиновские разрезы (улица Фрезеровщиков, 200).

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ближайшее воскресенье, 19 января, верующие христиане и просто любители зимних купаний отправятся к водоёмам, чтобы поучаствовать в обряде окунания в купель. В Екатеринбурге для них готовят девять специальных мест под это действо.Адреса купален опубликовал официальный портал Екатеринбург.РФ:Желающим окунуться в прорубь рекомендуют воспользоваться именно этими купелями и не заниматься самодеятельностью, что может закончиться печально.Меж тем, стало известно, что в некоторых городах Свердловской области власти решили не проводить крещенские купания и даже запрещают этим заниматься. Среди таких населённых пунктов Заречный, Краснотурьинск, Волчанск.