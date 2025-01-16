Екатеринбурженка поскользнулась и сломала лодыжку





– негодует девушка. «Неужели у ответственных лиц нет мешка песка, чтобы посыпать тротуар? Это центр города, и по этой дороге идут тысячи людей каждый день. Вчера прошёл снег, но его тут же убрали, отполировав лёд до блеска и не посыпав ни горсти соли»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге поскользнулась по дороге на работу и получила перелом лодыжки. Это произошло на улице Фрунзе.О случившемся горожанка рассказала в «Инцидент Екатеринбург». По словам женщины, на Фрунзе, от Сурикова до 8 Марта, сплошной лёд, с которым никто ничего не делает, и 14 января возле дома на Фрунзе, 74 она упала.