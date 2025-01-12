СК сообщает об убийстве во время застолья в Каменске-Уральском

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Каменске Уральском в минувший вторник, 14 января, в доме на улице Бугараева во время застолья произошёл конфликт, закончившийся для его участников трагически.Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, конфликт произошёл между соседями по малозначительному поводу, который обвиняемый впоследствии не мог даже вспомнить. По версии следствия, фигурант дела в какой-то момент схватился за лежавший на столе нож и вонзил в грудь оппонента. Пострадавшего с тяжёлым ранением успели довезти до больницы, но спасти не смогли.По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.