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СК сообщает об убийстве во время застолья в Каменске-Уральском
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Каменске Уральском в минувший вторник, 14 января, в доме на улице Бугараева во время застолья произошёл конфликт, закончившийся для его участников трагически.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, конфликт произошёл между соседями по малозначительному поводу, который обвиняемый впоследствии не мог даже вспомнить. По версии следствия, фигурант дела в какой-то момент схватился за лежавший на столе нож и вонзил в грудь оппонента. Пострадавшего с тяжёлым ранением успели довезти до больницы, но спасти не смогли.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, конфликт произошёл между соседями по малозначительному поводу, который обвиняемый впоследствии не мог даже вспомнить. По версии следствия, фигурант дела в какой-то момент схватился за лежавший на столе нож и вонзил в грудь оппонента. Пострадавшего с тяжёлым ранением успели довезти до больницы, но спасти не смогли.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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