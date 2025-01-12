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СК сообщает об убийстве во время застолья в Каменске-Уральском

11.31 Пятница, 17 января 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В Каменске Уральском в минувший вторник, 14 января, в доме на улице Бугараева во время застолья произошёл конфликт, закончившийся для его участников трагически.

Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, конфликт произошёл между соседями по малозначительному поводу, который обвиняемый впоследствии не мог даже вспомнить. По версии следствия, фигурант дела в какой-то момент схватился за лежавший на столе нож и вонзил в грудь оппонента. Пострадавшего с тяжёлым ранением успели довезти до больницы, но спасти не смогли.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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20:24 В Екатеринбурге перед судом предстанет участник наркогруппы
19:58 Более 23 тысяч ДТП произошло в Екатеринбурге в минувшем году
19:35 В Ельцин Центре продолжают принимать пьесы о 90-х для театрального конкурса
19:09 Из 15 свердловских пожаров минувших суток один стал смертельным
18:43 Для встречи с известным писателем в Белинке ищут модераторов-добровольцев
17:28 Жителю Нижнего Тагила вынесли приговор за двойное убийство 27 лет назад
17:18 На базе новоуральской медсанчасти создали Центр промышленной медицины
16:04 В Нижнем Тагиле из автобуса 46-го маршрута высадили ребёнка
15:34 В Ревде с признаками отравления бытовым газом попала женщина с двумя детьми
15:10 Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с шестью пострадавшими под Нижним Тагилом
14:53 350 тысяч человек воспользовались бесплатным проездом в новогодние праздники в Екатеринбурге
14:02 В Тавде многодетная мать вынуждена жить в разрушающемся доме
13:46 Под Нижним Тагилом при столкновении трёх машин пострадали шесть человек
12:49 На фестивале «Медный цветок» в Верхней Пышме покажут 89 фильмов из 19 стран
12:17 СМИ сообщают о нападении на сотрудника мэрии в Среднеуральске
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