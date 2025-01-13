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После смерти избитой иностранцем екатеринбурженки СК возбудил уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После смерти 32-летней Екатеринбурженки, которую в канун Нового года избил её возлюбленный, 43-летний мужчина, СК возбудил уголовное дело.
Ранее портал Е1 сообщил, что екатеринбурженка, избитая 31 декабря своим возлюбленным, скончалась в больнице 6 января. Девушку в состоянии комы обнаружила подруга. В таком состоянии её доставили в больницу, где она пережила клиническую смерть, но спустя шесть дней скончалась, так и не вернувшись в сознание.
По данным Следкома, возлюбленным погибшей был иностранный гражданин. Узнав о смерти девушки он пересёк границу России и скрылся, сообщают в ведомстве.
Сейчас по данному факту расследуется уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть потерпевшего). Председатель СК также поручил предоставить ему доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Ранее портал Е1 сообщил, что екатеринбурженка, избитая 31 декабря своим возлюбленным, скончалась в больнице 6 января. Девушку в состоянии комы обнаружила подруга. В таком состоянии её доставили в больницу, где она пережила клиническую смерть, но спустя шесть дней скончалась, так и не вернувшись в сознание.
По данным Следкома, возлюбленным погибшей был иностранный гражданин. Узнав о смерти девушки он пересёк границу России и скрылся, сообщают в ведомстве.
Сейчас по данному факту расследуется уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть потерпевшего). Председатель СК также поручил предоставить ему доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
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