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Свердловские спасатели напомнили о правилах безопасности возле крещенских купелей
Фото: МЧС по Свердловской области
С приближением 19 января, когда десятки тысяч уральцев направятся к замёрзшим водоёмам для участия в крещенских купаниях, МЧС региона публикует напоминания о том, что нахождение на льду связано с повышенными рисками. Граждан призывают вести себя осторожно в дни религиозного праздника и соблюдать элементарные правила безопасности.
Старший государственный инспектор по маломерным судам Свердловской области Андрей Кустовлянкин на этой неделе предупредил, что полиция и сотрудники МЧС будут контролировать количество человек, одновременно выходящих на лёд водоёмов. По его словам, толщина льда на прудах и озёрах сейчас такова, что к купели могут одновременно подходить не более 35 человек.
К крещенским купаниям на территории Свердловской области подготавливаются 83 купели и 73 обогревательных пункта. Напомним, что девять купелей расположены в Екатеринбурге.
Старший государственный инспектор по маломерным судам Свердловской области Андрей Кустовлянкин на этой неделе предупредил, что полиция и сотрудники МЧС будут контролировать количество человек, одновременно выходящих на лёд водоёмов. По его словам, толщина льда на прудах и озёрах сейчас такова, что к купели могут одновременно подходить не более 35 человек.
«Сотрудниками ГИМС обязательно проверяется толщина льда в месте, где оборудуется купель. Исходя из этого, рассчитывается количество людей, которое одновременно может пребывать на льду», — пояснил он.
К крещенским купаниям на территории Свердловской области подготавливаются 83 купели и 73 обогревательных пункта. Напомним, что девять купелей расположены в Екатеринбурге.
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