Свердловские спасатели напомнили о правилах безопасности возле крещенских купелей

«Сотрудниками ГИМС обязательно проверяется толщина льда в месте, где оборудуется купель. Исходя из этого, рассчитывается количество людей, которое одновременно может пребывать на льду», — пояснил он.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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