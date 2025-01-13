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У друга свердловского чиновника нашли нарколабораторию
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
По данным СМИ, начальника одного из отделов министерства агропромышленного комплекса Свердловской области подозревают в культивировании конопли. Сообщается, что якобы в квартире у его друга обнаружили более 100 горшков с коноплёй.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на свой источник. По данным информагентства, друг чиновника якобы работает пожарным в МЧС. Также говорится о третьем человеке, которого относят к предполагаемым подельникам, – у него якобы нашли около 20 пакетиков с травой. Обыски в лаборатории проводили сотрудники ФСБ, по данным агентства.
По неподтверждённым официально данным, чиновник и его друг пожарный были арестованы 30 декабря, а третьему назначили запрет определённых действий. Возбуждено уголовное дело по статьям о «приготовлении к преступлению» (ст. 30 УК РФ) и о «производстве и сбыте наркотических средств» (ст. 228.1 УК РФ).
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на свой источник. По данным информагентства, друг чиновника якобы работает пожарным в МЧС. Также говорится о третьем человеке, которого относят к предполагаемым подельникам, – у него якобы нашли около 20 пакетиков с травой. Обыски в лаборатории проводили сотрудники ФСБ, по данным агентства.
По неподтверждённым официально данным, чиновник и его друг пожарный были арестованы 30 декабря, а третьему назначили запрет определённых действий. Возбуждено уголовное дело по статьям о «приготовлении к преступлению» (ст. 30 УК РФ) и о «производстве и сбыте наркотических средств» (ст. 228.1 УК РФ).
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