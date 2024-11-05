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ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Нижнем Тагиле
Фото: Вечерние ведомости
ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ сообщает о задержании в Нижнем Тагиле 27-летнего «функционера запрещённой в России проукраинской террористической организации».
По данным информационного агентства, молодой человек планировал устроить теракт электрической подстанции, которая питает электричеством одно из предприятий ВПК и инфраструктуру Свердловской железной дороги. За это ему обещали денежное вознаграждение, пишет ресурс.
О каком именно предприятии идёт речь, в ЦОС ФСБ не уточняют.
По данным информационного агентства, молодой человек планировал устроить теракт электрической подстанции, которая питает электричеством одно из предприятий ВПК и инфраструктуру Свердловской железной дороги. За это ему обещали денежное вознаграждение, пишет ресурс.
О каком именно предприятии идёт речь, в ЦОС ФСБ не уточняют.
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