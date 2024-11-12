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На сутки сдвигается открытие объезда на автодороге Р-351
Фото: Вечерние Ведомости
Федеральное казённое учреждение «Уралуправтодор» предупреждает о переносе срока изменения схемы движения на одном из участков автодороги Екатеринбург-Тюмень. Объездная дорога откроется на сутки позже.
Вчера сообщалось, что в четверг, 14 ноября, изменится схема движения на дороге Р-351. В эксплуатацию планируют ввести трёхкилометровый объездной участок, дабы перекрыть для дорожных работ большой отрезок трассы. Сегодня «Уралуправтодор» опубликовал изменения в планах — открытие объездной состоится, но на сутки позже — не в четверг, а в пятницу, 15 ноября.
Временное, на 40 минут, перекрытие автодороги Пермь-Екатеринбург состоится завтра, как и планировалось. Напомним, что связано оно с установкой пешеходного перехода на 201 километре дороги.
Вчера сообщалось, что в четверг, 14 ноября, изменится схема движения на дороге Р-351. В эксплуатацию планируют ввести трёхкилометровый объездной участок, дабы перекрыть для дорожных работ большой отрезок трассы. Сегодня «Уралуправтодор» опубликовал изменения в планах — открытие объездной состоится, но на сутки позже — не в четверг, а в пятницу, 15 ноября.
Временное, на 40 минут, перекрытие автодороги Пермь-Екатеринбург состоится завтра, как и планировалось. Напомним, что связано оно с установкой пешеходного перехода на 201 километре дороги.
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