В Екатеринбурге вынесли приговор электрику, из-за которого погиб подросток

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 13 ноября, в Кировском районном суде Екатеринбурга огласили приговор электрику, который не сделал заземление при установке водомата на улице Омской. Из-за этого в тот же день погиб подросток.Как напомнили в прокуратуре, трагедия произошла вечером 3 июля 2023 года. Примерно в 22.00 за торговый автомат закатился мяч, и 16-летний юноша, пытаясь его достать, забрался на металлический забор и опёрся рукой на металлическую стойку автомата. В результате его ударило током.Подчеркивается, что электрик, о котором идёт речь, не реже раза в год сдавал экзамены по охране труда, а значит обладал всеми необходимыми знаниями для своей работы. Это позволило сделать вывод, что подросток погиб из-за ненадлежащего исполнения обязанностей специалиста.Суд признал мужчину виновным по части 2 статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и назначил ему 2 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с работой с электрооборудованием, также на срок 2 года 6 месяцев.Кроме того, с электрика взыскали в пользу родственников погибшего 3 миллиона рублей моральной компенсации и расходы на погребение.Приговор не вступил в законную силу.