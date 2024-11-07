Жёсткое ДТП с возгоранием произошло на Арамильском тракте

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром на 10-м километре Арамильского тракта произошла жёсткая авария, в результате которой один автомобиль загорелся, а водитель второго с тяжёлыми травмами попал в больницу.Как сообщили в свердловском управлении ГИБДД, водитель Renault из-за слишком большой скорости не справился с управлением и выехал на встречную сторону, где в этот момент ехал Volkswagen. После столкновения Renault загорелся. Известно также, что водителя Volkswagen увезли в 36-ю ГКБ Екатеринбурга с переломами и травмами головы.На месте происшествия работают сотрудники ДПС.