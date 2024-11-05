Угонщика велосипеда отловили в Каменске-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Каменские полицейские задержали подозреваемого в хищении велосипеда, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок». Свой «трофей» он уже успел загнать по дешёвке.Подростковый велосипед стоимостью в 17 тысяч рублей угнали в Каменске-Уральском из сарая, непредусмотрительно оставленного открытым. В полицию об угоне заявила местная жительница, работающая учителем одной из каменских школ. Сотрудники взяли с женщины описание велосипеда, осмотрели место, с которого он исчез. После проведения ряда расследовательских мероприятий им удалось найти и подозреваемого в угоне.Угонщиком оказался мужчина 1979 года рождения, ранее судимый за кражу. В преступлении он признался и рассказал задержавшим его полицейским, что угнанный велосипед уже продал знакомому. Продал, при этом, на удивление дёшево — всего за 200 рублей. Впрочем, такая щедрость при продаже имущества не поможет преступнику получить от судьи послабление в приговоре.Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («кража»). Похищенное изъято, ущерб возмещён, — добавляет «Патрульный участок».