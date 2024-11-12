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Риэлтору из Екатеринбурга, обманувшей десять человек, смягчили приговор
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловской областной суд пересмотрел приговор риэлтора Анны Бессоновой, директора ООО «Бюро Свердловской недвижимости», которую признали виновной в мошенничестве и отправили в колонию.
Как рассказали в областном суде, Бессонова брала деньги и создавала видимость работы, не планируя исполнять взятые на себя обязательства.
Ранее портал Е1 писал, что она брала по 410 тысяч рублей за услуги по подбору жилья, внесение аванса и оформление договора купли-продажи, но так и не помогла с покупкой жилья. Но это была лишь одна история. Всего от её действий пострадало 10 человек, а сумма ущерба превысила 5 миллионов рублей.
В итоге Анну Бессонову признали виновной в мошенничестве (ч. 2, 3, 4 ст.159 УК РФ), и суд назначил ей 6,5 лет в колонии строг режима.
Приговор был обжалован. Сторона защиты предоставила доказательства о том, что осуждённая частично возместила ущерб, и тогда судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда снизила наказание до 5 лет лишения свободы.
Как рассказали в областном суде, Бессонова брала деньги и создавала видимость работы, не планируя исполнять взятые на себя обязательства.
Ранее портал Е1 писал, что она брала по 410 тысяч рублей за услуги по подбору жилья, внесение аванса и оформление договора купли-продажи, но так и не помогла с покупкой жилья. Но это была лишь одна история. Всего от её действий пострадало 10 человек, а сумма ущерба превысила 5 миллионов рублей.
В итоге Анну Бессонову признали виновной в мошенничестве (ч. 2, 3, 4 ст.159 УК РФ), и суд назначил ей 6,5 лет в колонии строг режима.
Приговор был обжалован. Сторона защиты предоставила доказательства о том, что осуждённая частично возместила ущерб, и тогда судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда снизила наказание до 5 лет лишения свободы.
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