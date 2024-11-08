Пять человек погибли в ДТП на свердловской трассе вблизи Волчанска





– сказали в пресс-группе. «Движение транспорта в направлении Североуральска временно ограничено, экипаж ДПС регулирует поток транспорта, организован реверс»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Минувшей ночью, примерно около 03.00, на 48-м километре трассы «Серов – Североуральск – Иведель», вблизи Волчанска, произошла страшная авария с участием Kia и грузовой «Газели».Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, в результате ДТП погибли все, кто находился в легковой машине – три женщины и двое мужчин. Сейчас их личности устанавливает полиция. Водителя газели и его двух пассажиров с разными травмами увезли в больницу.На месте аварии выезжала следственно-оперативная группа, руководство местного ОВД и МЧС.