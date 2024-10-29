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В Нижнем Тагиле выходили найденную на дороге после ДТП лисицу
Фото: «Четвёртый канал» / Телеграм
В Нижнем Тагиле спасенная после ДТП лиса Алиса, которую нашли посреди дороги, привыкает к жизни на трёх лапах – из-за аварии она одной лапы. Сейчас её готовят к операции.
Как рассказали в телеграм-канале «Четвёртого канала», сейчас лиса живёт дома у неравнодушных к её судьбе людей. Они помогают ей адаптироваться к новой жизни.
Как рассказали в телеграм-канале «Четвёртого канала», сейчас лиса живёт дома у неравнодушных к её судьбе людей. Они помогают ей адаптироваться к новой жизни.
«Лисица уже научилась ходить в лоток, хоть иногда и промахивается. Любит играть с мячиками. Сейчас готовится к стерилизации»,
– пишут ресурс.
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