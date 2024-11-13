Катание на привязанном к снегоходу тюбинге закончилось поездкой в больницу

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Инцидент, о котором сейчас пойдёт речь, произошёл ещё 8 ноября, но в свердловском УГИБДД о нём сообщили только сейчас. Так, стало известно, что в этот день в посёлке Кытлым Карпинского городского округа подростки катались на тюбинге, который был привязан к снегоходу, пока их развлечение не привело к травмам.За рулём снегохода был 16-летний юноша, когда за ним на тюбинге ехал его 17-летний друг. В какой-то момент снегоход занесло, и они врезались в дерево. Водитель не пострадал, а вот его товарищу потребовалась медицинская помощь. Его с травмами различной степени тяжести увезли в больницу, рассказали в пресс-группе ГИБДД.По словам юноши, управлявшего снегоходом, водительского удостоверения у него не было, а технику покататься он без разрешения взял у родителей. Проблем с этим у него не возникло, так как ключи всегда находились в зажигании.В отношении несовершеннолетнего водителя было составлено сразу несколько протоколов: за вождение без прав (ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ), за оставление места ДТП (ч.2 ст.12.27 КоАП РФ) и за травмирование друга (ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ). Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности его родителей за то, что у их сына всегда был доступ к снегоходу (по ч.3 ст.12.7 КоАП). Кроме этого, материалы аварии направили в ПДН для поднятия вопроса о привлечении родителей за ненадлежащее воспитание (ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ).